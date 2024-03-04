Corendon Alanyaspor, Trabzonspor\'u 3-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada gelişen atakta Umut Güneş'in ceza sahası sol çaprazından şutunda top dışarı gitti.
58. dakikada Meunier uzaktan sert vurdu, kaleci Ertuğrul topu kontrol etti.
73. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Novais'in ortasından Ahmet Hassan kafayı vurdu top Uğurcan'dan döndü. Pozisyonun devamında Efecan Karaca topu ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol VAR kontrolünün ardından geçerli sayıldı. 3-0
90+6. dakikada Alanyaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Pepe, sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 3-1
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Ogün Kamacı
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti (Lima dk. 83), Balkovec, Richard (Novais dk. 69), Leroy Fer, Oğuz Aydın (Carlos Eduardo dk. 69), Efecan Karaca (Janvier dk. 83) Augusto (Yusuf Özdemir dk. 42), Ahmed Hassan
Yedekler: Yavuz Aygün, Sisto, Fatih Aksoy, Mert Torlak, Yunus Bahadır
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Pepe dk. 61), Visca, Bardhi, Trezeguet (Trezeguet dk. 74), Enis Destan (Umut Bozok dk. 74)
Yedekler: Taha Tepe, Rayyan Baniya, Kerem Şen, Benkovic, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Oğuz Aydın (dk. 8 ve 38), Efecan Karaca (dk. 73) (Alanyaspor), Nicola Pepe (dk. 90+6) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Richard, Ertuğrul, Leroy Fer (Alanyaspor) - ANTALYA
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AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Al Ain ile Al Nassr arasında oynanan maçta, topun çarpması sonucu drone'a ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Al Ain, ev sahibi olarak oynanan maçı 1-0 kazandı ve çeyrek finalin ikinci maçı 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Şumudica, Antalyaspor maçını kaybetmesiyle ilgili olarak, 'Doğum günümde bile şanslı değilim, bilmiyorum ne zaman şanslı olacağım' dedi. Şumudica, maçın ardından yaptığı açıklamada takımın taktiksel değişikliklerine değinerek, Antalya'nın daha fazla fırsat yakaladığını belirtti. Ayrıca, Maxim'in pozisyonunun penaltı olduğunu söyleyen Şumudica, hakemlerle ilgili fazla konuşmak istemediğini ifade etti.
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