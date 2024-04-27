Corendon Alanyaspor'un paralimpik sporcusu Fırat Uğur, engelli bisikletçiler için organizasyonların artması gerektiğini vurguladı - Son Dakika
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Spor

Corendon Alanyaspor'un paralimpik sporcusu Fırat Uğur, engelli bisikletçiler için organizasyonların artması gerektiğini vurguladı

Corendon Alanyaspor\'un paralimpik sporcusu Fırat Uğur, engelli bisikletçiler için organizasyonların artması gerektiğini vurguladı

Amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya'ya katılacak olan Corendon Alanyaspor'un paralimpik sporcusu Fırat Uğur, engelli bisikletçiler için bu tarz organizasyonların daha fazla artması ve gelişmesi gerektiğini vurguladı. Fırat Uğur, AKRA Gran Fondo Antalya öncesi Kemer Olbia Parkı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Paralimpik sporcular için bu tarz yarışlar daha tam gelişmediğini belirten Fırat, bu tarz yarışlar sayesinde paralimpik bisikletin daha iyi seviyelere geldiğini ve diğer engelli bireylere örnek olduğunu ifade etti. Ayrıca Fırat, yarışın parkurları hakkında da görüşlerini paylaşarak, kısa parkurun sert ve heyecanlı, uzun parkurun ise daha sakin olduğunu belirtti. Yaklaşık 5 senedir bu tür organizasyonlara katılan Fırat, bisiklet yarışlarının bölgeyi kültürel ve ekonomik olarak canlandırdığını söyledi.

27.04.2024 15:57
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Amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya'ya katılacak olan Corendon Alanyaspor'un paralimpik sporcusu Fırat Uğur, engelli bisikletçiler için bu tarz organizasyonların daha fazla artması ve gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Fırat Uğur, AKRA Gran Fondo Antalya öncesi Kemer Olbia Parkı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu tarz bisiklet organizasyonlarını mümkün olduğunca kaçırmamaya çalıştığını dile getiren Fırat, şunları kaydetti:

"Paralimpik sporcular için bu tarz yarışlar daha tam gelişmedi. Bu tarz oluşumlar daha çok yeni. Paralimpik sporcular için yapılması gereken ayarlamalar var. Bu yüzden paralimpik bisiklet, Türkiye'de henüz doğum aşamasında olan bir branş. Bu tarz yarışlar sayesinde paralimpik bisiklet, daha iyi seviyelere geliyor. Benim gibi paralimpik bisikletçiler de bu organizasyonda diğer engelli bireylere örnek oluyor. Onları da ilerleyen süreçte yarışlarda görmek istiyoruz. Kısa vadede, Avrupa ve dünya şampiyonları dışında da olimpiyatlarda yer almak isteriz. Bu tarz amatör bisiklet yarışları, bizim için iyi bir kaynak."

"Kısa parkur sert ve heyecanlı, uzun parkur da daha sakin olacaktır"

Yarışın parkurları hakkında görüş belirten Fırat, "Yarış, çok keyifli iki parkurdan oluşuyor. Ben, daha önce kısa parkurda yarıştım. Çoğunluğu düzlükten oluşuyor ve tırmanış kısmı az. Uzun parkurda ise daha çok tırmanış var. Dağların arkasından geçiliyor. Kısa parkur sert ve heyecanlı, uzun parkur da daha sakin olacaktır. Sporcuların, uzun parkurda çevreyi izleme fırsatları olacaktır." ifadelerini kullandı.

Fırat, yaklaşık 5 senedir bu tür organizasyonlara katıldığını vurgulayarak, "Çevremin etkisiyle yarışlara katıldım. Benim de katılmasına katkı sağladığım başka sporcular oldu. Sayemde bisikletle tanışan insanlar oldu. Artık sosyal medya ile geniş kitlelere ulaşılabilirsiniz. Bu tür bisiklet yarışları, kültürel ve ekonomik olarak bölgeyi canlandırıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor'un paralimpik sporcusu Fırat Uğur, engelli bisikletçiler için organizasyonların artması gerektiğini vurguladı - Son Dakika

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