Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray'a 4-0 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un yardımcı antrenörü Orhan Çıkırıkçı, iyi mücadele ettikleri karşılamada skor ne olursa olsun oyuncularıyla gurur duyduklarını söyledi.
Çıkırıkçı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, soru almayacağını ve kısa bir açıklama yapacağını söyledi.
Takımını mücadelesinden dolayı tebrik eden Çıkırıkçı, "İyi mücadele ettik. Skor ne olursa olsun oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Diğer taraftan Fatih hocamızın taç veya ofsaydın devamında çok kolay atılmasını anlayamadık. Yani bütün hocalar kendi alanlarını terk ediyor. Biz de terk ediyoruz. Yani bu kadar basit, bu kadar kolay atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi, konuşabilirdi ama önümüzdeki haftalara bakacağız." diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Corendon Alanyaspor Yardımcı Antrenörü: Skor Ne Olursa Olsun Oyuncularımızla Gurur Duyuyoruz - Son Dakika
Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke ile ilgili, 'Çok kolay bir pozisyonda atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi' dedi.
Bafra Kuş Cenneti'nde, Turizm Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini göstermek ve bisiklet turizmini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Samsun Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve birçok bisiklet tutkunu etkinliğe katıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde görevli polis memuru Ercan Dursun, görevi başında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dursun için Bafra Bölge Trafik istasyon Amirliği bahçesinde tören düzenlendi. 13 yıllık polis memuru olan Dursun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem yönetimini eleştirerek, 'Belki bu 2 puan kayıp ile küme düşeceğiz' dedi. Kılıç, iyi oynadıkları bir maçı kazanamadıklarını ve VAR hakemine olan güvenini kaybettiğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?