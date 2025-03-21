Corendon ve Tenis Federasyonu\'ndan İş Birliği

Corendon Turizm Grubu, tenis alanındaki projelerini geliştirmek üzere önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer'i ziyaret etti.

Corendon Turizm Grubu'nun tenis sporuna katkıları ve bu alandaki yatırımları ele alınırken, Türkiye Tenis Federasyonu ile yeni iş birlikleri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Corendon Tennis Club'ın sunduğu imkanlar, Antalya'da tenis sporunun daha geniş kitlelere ulaşması için yapılabilecek çalışmalar ve federasyonun bu konudaki stratejileri üzerine detaylı fikir alışverişinde bulunuldu.

Tenis sporunun gelişimine katkı sunacak projeler, genç sporcuların desteklenmesi ve spor turizminin güçlendirilmesi gibi konular da ele alındı. Özellikle tenis turizminin Türkiye için büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çekildi ve bu alandaki yatırımların hem yerel ekonomiye hem de tenis sektörüne önemli katkılar sağlayacağına değinildi. - ANTALYA