Vitor Pereira'nın hareketi Brezilya'yı karıştırdı! Kayınvalidesini bahane etmiş - Son Dakika
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Vitor Pereira'nın hareketi Brezilya'yı karıştırdı! Kayınvalidesini bahane etmiş

15.12.2022 22:08
Vitor Pereira'nın hareketi Brezilya'yı karıştırdı! Kayınvalidesini bahane etmiş

Corinthians'tan ayrılıp Flamengo'ya imza atan Vitor Pereira, Brezilya'da olay yarattı. Corinthians Başkanı Duilio Monteiro, "Herkesi kandırdı. Kayınvalidesinin hastalığını söyleyip ayrıldı. Ama başka bir şey yaptı" sözleriyle Pereira'ya tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Brezilya'da gündemin zirvesine oturdu. Corinthians'tan ayrılan Pereira, bir başka Brezilya ekibi Flamengo'nun başına geçti.

"HERKESE YALAN SÖYLEDİ"

Corinthians Başkanı Duilio Monteiro, Pereira'nın kalması için cazip bir teklif yaptıklarını belirterek, "Hangi eğitimi aldığını, hangi karaktere sahip olduğunu bilmiyorum. Vitor yalan söyledi, kandırıldım. Taraftarların hayal kırıklığı için üzgünüm. Kalması için her türlü çabayı gösterdik, ona daha iyi bir sözleşme teklif ettik. 2022'de istediği transferi yaptık" dedi.

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"BEN DE HAYRANDIM AMA KANDIRDI"

Monteiro, Pereira'nın camiayı kandırdığını da söyleyip, "Bu kişisel bir mesele değil, Vitor herkesi kandırdı. Taraftarlar onu çok sevdi, ben de onun bir hayranıyım ve devam etmesi için her şeyi yaptım. Biz dürüst ve şeffaftık. Her şeyi teklif ettik ve yalan söyledi. Kayınvalidesinin hastalığı nedeniyle ayrılmanın en iyisi olduğunu söyledi ancak başka bir şey yaptı" açıklamasında bulundu.

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Son Dakika Spor Vitor Pereira'nın hareketi Brezilya'yı karıştırdı! Kayınvalidesini bahane etmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vitor Pereira'nın hareketi Brezilya'yı karıştırdı! Kayınvalidesini bahane etmiş - Son Dakika
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