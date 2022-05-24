Cornelius, Nwakaeme ve Djaniny Süper Lig'in en iyi forvet üçlüsü - Son Dakika
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Cornelius, Nwakaeme ve Djaniny Süper Lig'in en iyi forvet üçlüsü

24.05.2022 11:28
Cornelius, Nwakaeme ve Djaniny Süper Lig'in en iyi forvet üçlüsü

Trabzonspor'un forvet hattında görev yapan Cornelius, Nwakaeme ve Djaniny Süper Lig'in en iyi forvet üçlüsü olarak ilk sırada yer aldı.

Trabzonspor'un forvet hattında görev yapan Cornelius, Nwakaeme ve Djaniny Süper Lig'in en iyi forvet üçlüsü olarak ilk sırada yer aldı. Üç oyuncu 38 gole imza atarak gol noktasında yüzde 56.7 katkı sağladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'da hücum hattı da sezonu lider tamamladı. Cornelius, Nwakaeme ve Djaniny, Spor Toto Süper Lig'in en iyi hücum üçlüsü olarak ilk sırada yer aldı.

Karadeniz ekibinde Danimarkalı oyuncu Cornalius 15, Nwakaeme 13 ve Djaniny 10 gol atarak toplamda 38 gole imza attılar. Bordo-mavililerin attığı 69 golün 38'ine imza atan üç isim yüzde 56.7'lik katkı sağladı. Trabzonspor'un üç golcüsünü ise Kasımpaşa takımından Umut Bozuk 20, Muleka 12 ve Eysseric 5 golle takip etti.

12 OYUNCU GOL ATTI

Trabzonspor'da bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 12 oyuncu golle tanıştı. Cornelius 15, Nwakaeme 13, Djaniy 10, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7, Visca 5, Marek Hamsik, Gervinho ve Dorukhan Toköz 2'şer, Hugo, Peres ve ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a giden Yusuf Sarı 1'er gol kaydetti.

İki gol de rakip takımın kendi kalesine atmasıyla gerçekleşti.

(Gökmen Şahin - İHA)

Cornelius, Nwakaeme ve Djaniny Süper Lig'in en iyi forvet üçlüsü
Cornelius, Nwakaeme ve Djaniny Süper Lig'in en iyi forvet üçlüsü
Cornelius, Nwakaeme ve Djaniny Süper Lig'in en iyi forvet üçlüsü

YORUMLAR
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Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
Kaynak: İHA

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