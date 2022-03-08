Trabzonspor'un Danimarkalı oyuncusu Cornelius: "Harika bir sezon geçiriyoruz" - Son Dakika
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Trabzonspor'un Danimarkalı oyuncusu Cornelius: "Harika bir sezon geçiriyoruz"

08.03.2022 10:54
Trabzonspor'un Danimarkalı oyuncusu Cornelius: "Harika bir sezon geçiriyoruz"

Trabzonspor'un sezon başında Parma'dan kadrosuna dahil ettiği Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, takım olarak başarılı bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Trabzonspor'un sezon başında Parma'dan kadrosuna dahil ettiği Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, takım olarak başarılı bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Cornelius, kulüp dergisindeki röportajında, Trabzonspor'a imza atmadan önce başka kulüplerden de teklif aldığını ifade ederek, "Teklifin yanında ilgiden de bahsedebiliriz. Transfer dönemi boyunca sizinle ilgilenen ve doğrudan teklif yapan kulüpler olabiliyor. Bunların yanı sıra ciddi olarak İtalya'dan bir teklif almıştım. Oraya da gidebilirdim ama benim tercihim Trabzonspor ve Trabzon şehrine gelmek yönünde oldu." dedi.

Bordo-mavili ekibe transfer olduğunda ligin zirvesini hedeflediğini kaydeden Cornelius, "Takımımızın mevcut konumuna baktığımız zaman, aslında bunu gerçekleştirebileceğimizi görüyoruz. Ancak ligin şu anki durumuna baktığımızda bizim hayalimizden de beklentimizden de çok öte bir durum. Çok daha iyisini yapıyoruz. Bu sebeple buraya gelmiş ve burayı tercih etmiş olmaktan çok mutluyum. Çıktığım yolda başarılı şekilde ilerlemek beni de herkes gibi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Cornelius, lig sonunda gol krallığı yaşamak istediğini ancak takımın şampiyonluğunun bireysel başarıdan daha önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Burada hep beraber harika bir sezon geçiriyoruz. Harika bir stadyumumuz var ve gerçekten gördüğüm en iyi taraftara sahibiz. Takımla birlikte bu sezonu yaşayabilmek gerçekten çok güzel bir duygu. Her oyuncunun sezon boyunca kişisel hedefleri oluyor ve bunları gerçekleştirebilmek için mücadele ediliyor. Benim de bir santrfor olarak hedefim gol krallığı. Her şeyden önemlisi, bu sezon en büyük hedefimiz şampiyon olabilmek. Oyuncular bireysel hedeflere sahip olabilirler ama en önemlisi takımın hedefidir. Umarım sezon sonu şampiyon olup, benim de gol krallığımla bunu taçlandırırız. Şampiyonluğu görmeyi tüm takım, teknik ekip ve camia olarak istiyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta çok önemli."

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Kaynak: AA

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