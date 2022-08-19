Trabzonspor, lig ve Avrupa kupalarını da göz önünde bulundurarak, forvet rotasyonuna bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda gündemi en çok meşgul eden isim 25 yaşındaki Umut Bozok olurken, bordo-mavililer takımı ve futbolcuya bir teklif daha iletti.
Transfer sezonunun gözdesi haline gelen santrfor Umut Bozok, Trabzonspor ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bordo-Mavili yönetimin futbolcunun bonservisini elinde bulunduran kulübü Lorient ile her konuda anlaşma sağladığı bildirildi. Trabzonspor, Umut Bozok'a ise 1 milyon euro maaş önerdi.
Türk futbol severlere ilk olarak adını Nimes forması ile 25 gol atarak yaşadığı gol krallığı ile tanıtan Umut Bozok, görkemli performansının ardından Lorien'te transfer oldu. Burada istenileni veremeyen 25 yaşındaki golcü, bir başka Fransız takımı Troyes'in kadrosuna katıldı. Troyes'te de istenilen gol rakamlarına çıkamayan genç forvet kendisinden beklenilen form grafiğini Kasımpaşa'da yakaladı. Kasımpaşa formasıyla çıktığı 49 maçta 20 gol, 7 asistlik bir performansa imza atarak, gol krallığı yaşadı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu - Son Dakika