Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu - Son Dakika
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Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu

19.08.2022 13:19

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması altında gol krallığı yaşayan Umut Bozok, Trabzonspor'a çok yakın. Bordo-mavililer, milli golcünün kulübü Lorient ile yaptıkları pazarlıklarda 2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli üzerinden anlaştı. Umut Bozok'a ise 1 milyon euro ödenecek.

Trabzonspor, lig ve Avrupa kupalarını da göz önünde bulundurarak, forvet rotasyonuna bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda gündemi en çok meşgul eden isim 25 yaşındaki Umut Bozok olurken, bordo-mavililer takımı ve futbolcuya bir teklif daha iletti.

KULÜBÜNE 2.5 MİLYON EURO, KENDİSİNE 1 MİLYON EURO VERİLECEK

Transfer sezonunun gözdesi haline gelen santrfor Umut Bozok, Trabzonspor ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bordo-Mavili yönetimin futbolcunun bonservisini elinde bulunduran kulübü Lorient ile her konuda anlaşma sağladığı bildirildi. Trabzonspor, Umut Bozok'a ise 1 milyon euro maaş önerdi.

NİMES'DE KENDİSİNİ TANITTI

Türk futbol severlere ilk olarak adını Nimes forması ile 25 gol atarak yaşadığı gol krallığı ile tanıtan Umut Bozok, görkemli performansının ardından Lorien'te transfer oldu. Burada istenileni veremeyen 25 yaşındaki golcü, bir başka Fransız takımı Troyes'in kadrosuna katıldı. Troyes'te de istenilen gol rakamlarına çıkamayan genç forvet kendisinden beklenilen form grafiğini Kasımpaşa'da yakaladı. Kasımpaşa formasıyla çıktığı 49 maçta 20 gol, 7 asistlik bir performansa imza atarak, gol krallığı yaşadı.

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Umut Bozok'ta sona doğru! Trabzonspor, gol kralını transfer ediyor Umut Bozok'ta sona doğru! Trabzonspor, gol kralını transfer ediyor

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu - Son Dakika
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