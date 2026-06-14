Çorum'da yüzlerce vatandaş A Milli Futbol Takımı'nı birlikte destekledi - Son Dakika
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Çorum'da yüzlerce vatandaş A Milli Futbol Takımı'nı birlikte destekledi

Çorum\'da yüzlerce vatandaş A Milli Futbol Takımı\'nı birlikte destekledi
14.06.2026 10:05  Güncelleme: 10:08
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Çorum'da yüzlerce vatandaş, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçını dev ekranda izledi. 2-0'lık mağlubiyet sonrası üzüntü yaşanırken, Belediye Başkanı Aşgın 'nazar boncuğu' yorumu yaptı.

Çorum'da yüzlerce vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını dev ekran başında izledi.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşması olan Avusturalya maçı, Çorum'da vatandaşlar tarafından dev ekranda izlendi. Kardeş Barış Meydanı'ndaki dev ekranda Çorum Belediyesi tarafından izletilen maça vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabah namazından sonra meydanı dolduran yüzlerce vatandaş, Türkiye- Avustralya karşılaşmasını hep birlikte izleyerek A Milli Futbol Takımı'na destek verdi. Vatandaşlar, 2-0'lık mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşarken, maç boyunca desteği bırakmadı. Maç sırasında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Halil İbrahim Aşgın: "Allah'ın izniyle bu nazar boncuğu olsun"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da vatandaşlarla birlikte maçı izleyerek heyecana ortak oldu. Maçın ardından konuşan Başkan Aşgın, "Dünya Kupası'na bugün çok iyi bir başlangıç yapamadık ama Milli Takımımız 'Yenilgi, büyüyen bir zaferdir' cümlesini en çok da hak eden takımlardan bir tanesi. Bu noktaya kolay gelmedik. Bugün Dünya Kupası'ndayız, Allah'ın izniyle bu nazar boncuğu olsun. Önümüzdeki maçları alarak Milli Takımımız Türk milletine büyük zaferler yaşatacak" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çorum'da yüzlerce vatandaş A Milli Futbol Takımı'nı birlikte destekledi - Son Dakika

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