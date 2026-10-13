Çorum FK, 13 Ekim'deki Çaykur Rizespor maçına taktik çalışarak hazırlanıyor - Son Dakika
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Çorum FK, 13 Ekim'deki Çaykur Rizespor maçına taktik çalışarak hazırlanıyor

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Çorum FK, 13 Ekim\'deki Çaykur Rizespor maçına taktik çalışarak hazırlanıyor
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Çorum FK, 13 Ekim'de sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda fiziksel çalışmaların yanı sıra pas, top kapma ve taktiksel organizasyonlara ağırlık verildi, idman çift kale maçla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, 13 Ekim'de kendi sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, fiziksel çalışmaların yanı sıra pas, top kapma ve taktiksel organizasyonlara ağırlık verdi.

Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idman, futbolcuların sahaya geçerek gerçekleştirdiği koordinasyon hareketleriyle devam etti. Sahadaki çalışmanın ilk bölümünde top kapma oyunu oynayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra pas ve kontrol organizasyonları üzerinde durdu. Günün antrenmanı, çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: İHA
Burak YılmazRizesporÇorumSporSon Dakika

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