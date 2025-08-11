Çorum FK, Amed'i 2-0 Geçti - Son Dakika
Spor

Çorum FK, Amed'i 2-0 Geçti

Çorum FK, Amed\'i 2-0 Geçti
11.08.2025 00:33
Trendyol 1. Lig'de Arca Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenen Arca Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam, iyi bir takıma sahip olduklarını ve bunu ilk maçta gösterdiklerini söyledi.

Tam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk maçına mükemmel şekilde hazırlandıklarını aktardı.

Güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Tam, "Biz de şampiyonluk yolunda ciddi emekler harcanarak oluşturulmuş bir kadroyuz. Çok kaliteli ve karakterli oyunculardan oluşturulmuş bir kadroya sahibiz. O kaliteyi, o karakteri ilk maç nezdinde sahaya çok net bir şekilde koyduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Rakibin kaliteli futbolculara sahip olduğuna işaret eden Tam, şunları kaydetti:

"Onlara hiçbir fırsat vermedik. Bu bizi açıkçası çok mutlu etti. Neticede sadece kazandığımız bir üç puan var. Ligin daha başı. Bütün oyuncularımı, yönetimimizi tebrik ediyorum."

Amed Sportif Faaliyetleri cephesi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise maçın hakeminin kötü bir performans sergilediğini savundu.

Mağlup oldukları için üzgün olduklarını anlatan Altıparmak, "Oyunun geneline baktığımızda özellikle ilk yarı belki 2-0 önde içeriye girebilirdik. Maçın ilk 20 dakikalık bölümünde hem istediğimiz oyunu oynadık, hem de istediğimiz atakları yaptık. Belki golü atmış olsaydık çok daha farklı şeyler de olabilirdi." şeklinde konuştu.

Oyun anlamında istediklerini yaptıklarını ifade eden Altıparmak, şunları kaydetti:

"Deplasmanda bizim gibi şampiyonluğa oynayan rakibimize karşı aslında istediğimiz şeyleri yaptık ama golü atamadığınız zaman ister istemez rakip yavaş yavaş üzerinize geliyor. Bunda tabii hakemin de çok büyük etkisi var. Bugün çok kötü bir hakem performansı vardı bizim adımıza. Zaten Çorum FK için tabii ki iyi oldu çünkü bütün kararlarını onların lehine verdi. Ama bu bir bahane değil. Girdiğiniz zaman atacaksınız. Çorum FK girdiği pozisyonları değerlendirdi. Bizim kırmızı kart gören oyuncumuzun yaptığı pozisyonun aynısını Eze 5 kere yaptı. Rakipten çok kişi yaptı ama ne yazık ki onlara gereken ceza uygulanmadı."

Altıparmak, ligin devam ettiğini, Erzurumspor FK maçına hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

23:43
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı! 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
22:39
6.1’lik depremin vurduğu Balıkesir’den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah’ım her yer yıkıldı
6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah'ım her yer yıkıldı!
20:58
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
11:48
Evlenecek gençlere indirim desteği sağlayan firmalara 19 marka daha eklendi
Evlenecek gençlere indirim desteği sağlayan firmalara 19 marka daha eklendi
11:23
Yargıtay’dan emsal karar Evi terk ederken bir kez daha düşünün
Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün
11:12
Çanakkale’de yürekleri parçalayan görüntü
Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü
10:54
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni Ateş topları da görülecek
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni! Ateş topları da görülecek
10:49
Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı
Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı
10:35
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kümeste yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kümeste yakalandı
10:22
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in ofisinde arama yapıldı
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı
10:07
Sahte diploma çetesinin kod adları ortaya çıktı Birbirlerini bile tanımıyorlar
Sahte diploma çetesinin kod adları ortaya çıktı! Birbirlerini bile tanımıyorlar
09:40
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
09:35
Bağcılar’da 15 katlı binada korkutan yangın
Bağcılar'da 15 katlı binada korkutan yangın
09:08
Gülseven Medya’dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret “Terörsüz Türkiye“ için tarih verdi
Gülseven Medya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret! "Terörsüz Türkiye" için tarih verdi
08:19
İstanbul’da pazar sabahı yoğun trafik Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı
İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
11.08.2025 00:40:01.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.