Çorum FK, Aubameyang\'tan sonra yeni bir dünya yıldızını daha gözüne kestirdi

Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, transfer piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü yıldız Pierre-Emerick Aubameyang transferinde çocuklarının eğitimi için uygun bir özel okul bulunamaması nedeniyle son anda pürüz yaşayan kırmızı-siyahlılar, rota değiştirerek yine dünya çapında bir ismi gündemine aldı.

YENİ HEDEF DEPAY

Aubameyang transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından vakit kaybetmeden alternatif isimlere yönelen Çorum FK yönetimi, Brezilya ekibi Corinthians sözleşmesi sona eren Memphis Depay için düğmeye bastı.

YILLIK 2 MİLYON EURO

Hollandalı yıldız golcünün temsilcileriyle doğrudan temasa geçen kırmızı-siyahlı kurmayların, oyuncuyu ikna etmek adına kesenin ağzını açtığı belirtildi. İddialara göre Çorum FK, 30 yaşındaki tecrübeli forvete yıllık 2 milyon Euro maaş içeren resmi teklifini iletti.

DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Daha önce Manchester United, Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid gibi avrupa devlerinin formasını terleten Depay’ın yeni takımı merakla bekleniyor.