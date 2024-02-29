Çorum FK - Bandırmaspor maçını Ömer Faruk Gültekin yönetecek - Son Dakika
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Spor

Çorum FK - Bandırmaspor maçını Ömer Faruk Gültekin yönetecek

Çorum FK - Bandırmaspor maçını Ömer Faruk Gültekin yönetecek

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak Çorum FK - Bandırmaspor maçında hakem olarak Ömer Faruk Gültekin görevlendirildi. Karşılaşma, 3 Mart Pazar günü Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak.

29.02.2024 16:31  Güncelleme: 16:32
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Çorum FK ile Bandırmaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak Çorum FK - Bandırmaspor maçında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmayı yönetmesi için hakem Ömer Faruk Gültekin görevlendirildi. Türkmen'in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Oğuz Kağan Çalışır üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Terece belirlendi.

Çorum FK - Bandırmaspor maçı 3 Mart Pazar günü Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çorum FK - Bandırmaspor maçını Ömer Faruk Gültekin yönetecek - Son Dakika
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