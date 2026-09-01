Çorum FK, Beşiktaş'a 6-2 Yenildi

Çorum FK Teknik Sorumlusu Tamer Sivrikaya, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın bu atmosferde bize baskı oluşturacağını az çok planlamıştık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Çorum FK, sahadan 6-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Sorumlusu Tamer Sivrikaya, "Beşiktaş'ın bu atmosferde bize baskı oluşturacağını az çok planlamıştık. Maçın başında kalemizde golü gördük. Kırılma anlarından bir tanesi verilen penaltı oldu. Bu konuda çok konuşmak istemiyorum. Yaptığımız değişikliklerle hücumsal anlamda ne katabiliriz diye düşündük. İkinci yarının hemen başında 2-1 e getirdik. Oyuna tutunabileceğimiz bir anda 3. golü yedik. Büyük takımlara karşı reaksiyonunuzu iyi yapamazsanız mağlup ayrılıyorsunuz. İyi bir takımımız var. Yeni oyuncularımızla daha da iyi olacağız. Ligde henüz 3. haftadayız. Yaşadığımız sadece bir mağlubiyet. Önümüzdeki Eyüpspor maçını kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Oyun felsefeleri hakkında da konuşan Sivrikaya, "Oyunumuz rakibe göre değişebiliyor. Bizim bir oyun anlayışımız olacak. Daha cesur oynayacağız. Bugün de zaman zaman rakibimize zor anlar yaşattığımız anlar oldu. Doğru oyunu oynamak istiyoruz. Maç maç dizilişimiz de planlarımız da tabiki değişecektir" açıklamalarında bulundu.