Çorum FK Bodrum FK\'ya Hazırlanıyor

Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off yarı final mücadelesinde karşılaşacağı Bodrum FK maçı hazırlıklarına başlandı.

Çorum FK, Süper Lig hedefi için play-off 1. tur mücadelesinde, Ankara Keçiörengücü'nü dün 1-0 mağlup etti. Tur atlayan Çorum FK, play-off yarı finalinde Bodrum FK ile karşılaşacak. Çorum FK, Bodrum FK'ya 11 Mayıs günü konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başladı. Antrenmanın devamında koşu, dar alan oyun çalışmaları yapıldı. - ÇORUM