Çorum FK, Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Çorum FK, Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti

Çorum FK, Bodrum FK\'yı 2-1 mağlup etti

Çorum FK, Bodrum FK'yı 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Thomas ve Nalepa'nın attığı gollerle Çorum FK öne geçerken, Bodrum FK'nın tek golünü Musah Muhammed kaydetti.

24.02.2024 18:12  Güncelleme: 18:13
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1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada ceza sahası içinde Furkan'ın eline topun çarpmasının ardından hakem Ayberk Demirbaş, penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Thomas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

36. dakikada sağ kanattan Geraldo'nun ortasında ceza sahası içinde Thomas'ın kafa vuruşunda kaleci de Sousa topu çeldi.

40. dakikada sağ kanattan Kenan'ın kullandığı serbest vuruşta altıpas içinde Musah Muhammed'in kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1

46. dakikada sağ kanattan Hakan'ın ceza sahasına yerden pasında bomboş durumda Ozan'ın şutu kaleyi bulmadı.

79. dakikada topla ceza sahasına giren Eren'in Musa Muhammed tarafından düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Nalepa topu ağlara yolladı. 2-1

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Kapluhan, Şenol Bektaş

Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem, Loıck Landre, Zargo Toure, Ferhat, Thomas (Ahmet Sağat dk. 69), Nalepa (Ologo dk. 88), Hakan Barış (Atakan dk. 69), Geraldo (Suat dk. 88), Erkan, Ozan (Eren dk. 59)

Yedekler: Ali, Ologo, Ahmet İlhan, Atakan, Gökhan Karadeniz, Suat, Eren, Adem, Süleyman, Ahmet Sağat

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Samet, Kenan(Mustafa dk 83), Ahmet (Pedro dk. 58), Üzeyir, Musah Mohammed, Ali, Gökdeniz (Haqı Osman dk. 75), Furkan (Cenk Şen dk. 46), Burak (Celal Dk. 83)

Yedekler: Bahri Can, Omar İmeri, Tunahan, Haqı Osman, Pedro, Mustafa, Eray, Celal, Cenk

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Thomas (dk. 9 pen.), Nalepa (dk. 79 pen.) (Çorum FK), Musah Muhammed (dk. 40) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Hasan Hüseyin (Çorum FK), Ahmet, Celustka (Bodrum FK) - ÇORUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çorum FK, Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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