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Çorum FK, Boluspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Çorum FK, Boluspor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Çorum FK, sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Ahmet İlhan ve Eren'in attığı gollerle Çorum FK galibiyete ulaştı.

Çorum FK, Boluspor\'u 2-0 mağlup etti
25.12.2023 - 19:17,
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Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Şengül

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 87 Geraldo), Atakan Akkaynak (Dk. 68 Atakan Cangöz), Nalepa (Dk. 87 Murat Yıldırım), Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 74 Eren Aydın), Ahmet Sağat (Dk. 74 Verheydt)

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90 Harun Yerlikaya), Kubilay Sönmez, Bettaieb (Dk. 90 Tolunay Artuç), Naby Youssouf Oulare (Dk. 50 Mustafa Şengül), Onur Ulaş, Ngandu (Dk. 90 Erdem Reis), Furkan Demir, Batuhan İşçiler, Diarrassouba

Goller: Dk. 46 Ahmet İlhan Özek, Dk. 83 Eren Aydın (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kart: Dk. 45+1 Naby Youssouf Oulare (Boluspor)

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ahlatcı Çorum FK, evinde Boluspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: İHA
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