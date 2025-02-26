Çorum FK, Boluspor'u Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika
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Çorum FK, Boluspor'u Yenerek 3 Puan Aldı

Ahlatcı Çorum FK, Türkiye Kupası'nda Geosis Boluspor'u 2-1 mağlup etti ve grubu 5. sırada tamamladı.

26.02.2025 17:16
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Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Melih Aldemir, Mehmet Pekmezci, Faruk Yağlı

Ahlatcı Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç (Dk. 81 Timurhan Kartal), Eren Tunalı, Furkan Enes Uyar, Taha İbrahim Rençber, Burak Kılıçoğlu (Dk. 68 Yusuf Peker), Yunus Emre Divan (Dk. 81 Halil İbrahim Atalay), Polat Polat (Dk. 54 Emin Arslan), İsmailcan Kabataş (Dk. 54 Ahmet Said Acısu), Hasan Ege Akdoğan, Can Efe Bozacı, Abdullah Güler

Geosis Boluspor: Bartu Kulbilge, Halil Çınar Nergiz, Muhammet Emin Yılmaz, Arda Tuğra Saygı, Eren Çakırdağ, Harun Yerlikaya (Dk. 60 Eren Gökgöz), Muhammet Mustafa Yıldız, Arda Işık (Dk. 59 Kerem Yıldırım), Egemen Kazancı (Dk. 71 Deniz Yıldız), Miraç Uzunoğlu (Dk. 59 Doğukan Bağdat), İsmail Kalburcu (DK. 31 Mesutcan Nakaş)

Goller: Dk. 41 Taha İbrahim Rençber, Dk. 78 Abdullah Güler (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 48 Arda Işık (Geosis Boluspor)

Sarı kart: Dk. 39 İsmailcan Kabataş, Dk. 90+2 Halil İbrahim Atalay (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 74 Mesutcan Nakaş (Geosis Boluspor)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Geosis Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Ahlatcı Çorum FK, grubu 3 puanla 5. sırada tamamlarken, Geosis Boluspor ise puansız son sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çorum FK, Boluspor'u Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika

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