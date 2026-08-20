Çorum FK, Burak Çoban ile yollarını ayırdı

Trendyol ekiplerinden Çorum FK, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Çoban ile yollarını ayırdı.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada, Burak Çoban ile kulüp arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini duyurdu. Açıklamada, "Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.