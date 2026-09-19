Çorum FK, Corendon Alanyaspor karşısında ilk 15 dakikayı 0-0 geçti

Çorum FK, Corendon Alanyaspor karşısında ilk 15 dakikayı 0-0 geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Çorum FK, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle tamamlandı; mücadelede henüz gol sesi çıkmadı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çorum FK, sahasında Corendon Alanyapor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.
Kaynak: İHA
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