Çorum FK'dan Yeni Transfer: Markus Karlsbakk
Çorum FK, Lillestrom SK'dan Markus Karlsbakk ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Çorum FK, son olarak Norveç Ligi ekiplerinden Lillestrom SK'da forma giyen orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Arca Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Markus Karlsbakk'a hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi.
Kaynak: İHA
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