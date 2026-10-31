Çorum FK, Erzurumspor FK\'yı 3-1 yendi; Özbalta devrede değişim gerektiğini söyledi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Çorum FK mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Devre arasında bizim bazı şeyleri değiştirmemiz, daha iyi yapmamız gerekiyordu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Çorum FK'ya 3-1 oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, açıklamalarda bulundu. Kazanmak istedikleri bir maç olduğunu belirten Özbalta, "Rakip takımın ismine baktığınız zaman marka değeri, bütçe olarak tabii ki çok üstümüz olan bir takım. Ama oyun sahada kazanılıyor. Kimseye o anlamda pes edecek durumumuz yok. Bu niyetle haftaya başladık ama maça iyi başlayamadık. Çorumspor takımı tarafından da domine edilen bir oyun yoktu, bizim tarafımızdan da domine edilen bir oyun yoktu. Aslında biraz dengede giden, temposu çok yüksek olmayan bir oyun vardı, 20. dakikada yediğimiz gole kadar. O golde de tabii ki akşam veya yarın bunun açıklamasını hoca yorumcu arkadaşlarımız yapacaktır. Smolcic'in kafasından dönen top bize gelmediği için, bize söylenen, bize gelmediği için top VAR protokolü bu şekilde uygulanıyor. Yani hakem de ettiriyor. Ama Smolcic'e geldiğinde hakem bayrağı kaldırmak durumunda diye düşünüyorum. Bu bence yan hakem için eksi bir puan olması gerekiyor diye düşünüyorum. Net çünkü ofsayt diye gördük" ifadelerini kullandı.

"Verilen kararlara saygılıyız"

Verilen kararlara saygılı olduklarını ifade eden Özbalta, "Bazen kurallar hayatımıza her sezonda yenilikle geldiği için buna hem bizlerin hem oyuncuların hem hakem arkadaşlarımızın adapte olması da kolay değil. O anlamda da onlara saygı duyuyorum. Ama bu bizim yediğimiz goldaki durumla, iletişimsizlikle alakalı en nihai kararı sağlıklı bir şekilde akşam söylerler. Biz de dinleriz, kabul ederiz. Zaten skor olarak kabul ettik. Diğer taraftan da yorumu dinleriz ve kabul ederiz" dedi.

"3-1'den sonra demoralize oluyorsunuz"

Devre arasında bazı şeyleri daha iyi yapmaları gerektiğini belirten Özbalta, "İlk yarı bittiğinde, devre arasında bizim bazı şeyleri değiştirmemiz, daha iyi yapmamız gerekiyordu. Oyun içindeki coşkusu, isteği, arzusu, topla oynama, önde baskısı, topu tutabilme, ikili mücadele, futbolun içindeki terimlerden hepsini daha iyi yapmak durumunda olduğumuz bir ikinci yarıya çıktık ve fena da gitmiyordu aslında. Karşı kaleye oyunu yıktık. Birkaç oyuncu değişikliği, onların katkısı son derece umut verici ileriye dönük ve bu maç için. Ama orada ikinci golü talihsiz bir şekilde yedik. İkinci golden sonra da bir reaksiyon gösterdik, 2-1 yaptık ama artık oradan sonraki yine talihsiz diyorum. Gerçekten talihsizlik. Orhan bu haftaya kadar iyi bir performans sergiliyordu ama orada tabii ki topu kurtarmak isterken eline vuran bir top ve penaltı. Artık 3-1'den sonra oyunu değiştirmek, tabii karşıdaki takım topa basıyor, kaliteli ayaklar, kolay değil ve demoralize oluyorsunuz" diye konuştu.

"Ligde bütçe olarak Eyüpspor ile yarışıyoruz"

Ligde bütçe olarak Eyüpspor ile yarıştıklarını vurgulayan Özbalta, "Kaybedilmiş bir müsabaka. 14 puan. Antep maçına gitmeden de söyleyeyim, her puana talibiz. Bu sene her maça adım adım yukarıya doğru çıkabilmek için bir fırsat müsabakası olarak bakıyoruz. Biz bütçe olarak, marka değeri olarak Eyüpspor ile yarışan bir takımız. Onun dışındakilerin rakamı, bugün oynadığımız karşılaşmanın oyuncularının bütçesi bizim tam manasıyla 7 katımız, belki 8 katımız. Şimdi biz her müsabakada puanlara talibiz. Süper Lig'de puan çok önemli. Ama bu oyuncu arkadaşlarımızın bizi getirdiği noktada ileriye umut verici, sağlıklı bir yerdeyiz. Puan açısından da sağlıklı bir yerdeyiz. Nasıl ki geçmişte şu son 6-7 haftada sergiledikleri performansı yarın-bugün gösteremezler ama yine aynı oyuncular, tabii ki ders alarak, hepimiz ders alarak bu müsabakadan, ileriye daha çok çalışarak, daha sıkı çalışarak, haftayı çok daha doğru geçirerek inşallah milli araya girmeden Rizespor müsabakasında o performanslarını, potansiyellerini tekrar açığa çıkaracaklardır diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.