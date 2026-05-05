Çorum FK, Erzurumspor ile Karşılaşıyor

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek.
Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Çorum FK 70 puanla ligde dördüncü sırada yer alırken, konuk ekip ise ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma, Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
