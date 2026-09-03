Çorum FK, Eyüpspor maçı için taktiksel çalışmalarla hazırlıklarını sürdürüyor

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'da Eyüpspor maçı hazırlıkları sürüyor. 6 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde ilk antrenmanını dün yapan Çorum ekibi, bugünkü antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Çorum FK'da günün antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Programın devamında futbolcular, dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın sonraki bölümünde Eyüpspor karşılaşmasına yönelik taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlılar, günün programını kaleli oyunla tamamladı.