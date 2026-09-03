Çorum FK, Eyüpspor maçının taktik provasını tamamladı
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 6 Eylül'de sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde devam etti. Kulüp tesislerindeki antrenmanda taktiksel çalışmalar yapıldı, hazırlıklar yarın sürecek.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda taktiksel çalışma yapıldı.
Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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