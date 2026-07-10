Çorum FK, Marcos Felipe ile Anlaştı

TRENDYOL Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcos Felipe'yi kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Marcos Felipe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Marcos Felipe'nin kesin transferi konusunda Eyüpspor ile anlaşma sağlamış, oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Marcos Felipe'ye hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.