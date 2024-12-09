Çorum FK, Mehdi Boudjemaa ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, profesyonel futbolcusu Mehdi Boudjemaa ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarını ayırdı.
Çorum Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Mehdi Boudjemaa ile karşılıklı mutabakat sağlayarak sözleşmesini sonlandırma kararı almıştır. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM
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