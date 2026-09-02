Çorum FK, sahasında Eyüpspor maçı hazırlıklarına Moukoko ile başladı
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda, Beşiktaş maçında oynayanlar yenilenme çalışması yaparken yeni transfer Youssoufa Moukoko takımla ilk kez çalıştı.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda, ligin 3. haftasında oynanan Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular, pas, dar alanda oyun ve maçla idmanı tamamladı.
Çorum FK'nin FC Copenhagen takımından transfer ettiği Youssoufa Moukoko da takımla ilk antrenmanına çıktı.
Kırmızı-siyahlılar, Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA
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