Çorum FK Şampiyonluk Kupası Sergileniyor

Arca Çorum FK'nin Trendyol 1. Lig play-off finalinde kazandığı şampiyonluk kupası, Kadeş Barış Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.

Kupa için Kadeş Barış Meydanı'na, üzerinde Çorum FK'nin "Biz Anadoluyuz" sloganı ve tribün görsellerinin yer aldığı stant kuruldu.

Burada cam vitrinde sergilenen kupaya taraftarlar ilgi gösterdi. Taraftarlar, ilk kez görücüye çıkan kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.