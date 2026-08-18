Çorum FK Seyircisiz Maç Oynayacak - Son Dakika
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Çorum FK Seyircisiz Maç Oynayacak

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Arca Çorum FK, PFDK cezası nedeniyle Kasımpaşa maçını seyircisiz oynayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, ligdeki ilk iç saha maçını seyircisiz oynayacak.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlı ekip, sezonun ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Çorum temsilcisi, ligin ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Arca Çorum FK'ye, 15 Mayıs'ta Bodrum FK ile oynanan Trendyol 1. Lig play-off 2. tur karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verilmişti.

Bu nedenle kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig tarihinde sahasında oynayacağı ilk karşılaşmada, Çorum FK taraftarları tribündeki yerini alamayacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Kasımpaşa taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünden izleyebilecek.

Kaynak: AA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kasımpaşa, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK Seyircisiz Maç Oynayacak - Son Dakika

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