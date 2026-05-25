Başkan Aşgın: "Süper Lig delikanlı bir Anadolu takımıyla karşılaşacak"

Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselme başarısını kutlayan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Süper Lig delikanlı bir Anadolu takımıyla karşılaşacak. Çok önemli, çok güzel galibiyetleri Çorumlular ile birlikte yaşacağız" dedi.

Play-off final maçında Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup eden Çorum FK, ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Dün Konya'da oynanan karşılaşmayı stattan izleyen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, oyuncular, kulüp yönetimi, stadı dolduran binlerce Çorum FK'li taraftarın sevincine ortak oldu. Çorum FK'yi tebrik eden Aşgın, Süper Lig'de de kırmızı siyahlı takımın önemli başarılara imza aacağını dile getirdi.

Çorum FK yönetimi, teknik ekibi ve oyuncularını tebrik eden Aşgın, "Şehrimizin tarihine altın harflerle yazılacak bir bün. İnanılacak gibi değil ama biz inanmıştık, Süper Lig'deyiz. Çorum FK bunu fazlasıyla hak etti. Buna inanmıştı e bu mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. Bize bunu yaşatan Rabbimize hamd olsun. Çorum FK'ya teşekkür ediyoruz, en çok da Çorum taraftarlarına teşekkür ediyoruz. Süper Lig delikanlı bir Anadolu takımıyla karşılaşacak. Çok önemli, çok güzel galibiyetleri Çorumlular ile birlikte yaşacağız. Benzeri şampiyonlukları da çok göreceğiz" dedi. - ÇORUM