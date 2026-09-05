Çorum FK, Süper Lig'de ilk kez taraftarı önünde Eyüpspor'u ağırlayacak
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 17.00'de Çorum Şehir Stadı'nda Eyüpspor ile karşılaşacak. Saha kapatma cezası nedeniyle ilk iç saha maçını taraftarsız oynayan Çorum FK, bu maçla birlikte ligde ilk kez kendi seyircisinin desteğiyle galibiyet arayacak.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın evinde Eyüpspor ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.
Saha kapatma cezası nedeniyle ligin 2. haftasında evinde yaptığı Kasımpaşa maçına taraftarından yoksun çıkan Çorum FK, Eyüpspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de ilk kez kendi taraftarının önüne oynayacak.
İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan, 2. hafta sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 ve üçüncü hafta deplasmanda Beşiktaş'a 6-2 yenilen Çorum FK, Eyüpspor maçını kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Çorum FK, Süper Lig'de ilk kez taraftarı önünde Eyüpspor'u ağırlayacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?