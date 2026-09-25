Çorum FK, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaştı

Çorum FK, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uğur Uçar ile yollarını ayıran Çorum FK, teknik direktörlük için Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı. Kulüp açıklamasında, Burak Yılmaz'a Süper Lig yolundaki yeni görevinde başarılar dilendi.
Çorum FK, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Çorum FK'da Uğur Uçar ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu. Çorum ekibinden yapılan açıklamada, Burak Yılmaz'ın takımın başına getirildiği duyuruldu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşma sağlamıştır. Hocamıza Süper Lig yolumuzdaki yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: İHA
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