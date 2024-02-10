Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Yenilmezlik serimiz bitti ama yolumuza devam edeceğiz

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, takım olarak 9 maçlık yenilmezlik serisinin sona ermesinden dolayı üzgün olduklarını belirterek, yollarına kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Ümraniyespor'a 1-0 yenildi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Rakibimiz de alt sıralarda yer alıyordu. Onlar da üst sıralara çıkıp nefes almak istiyordu. Böyle maçlar diğer maçlardan sıkıntılı geçiyor. Kazanarak üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyorduk. Ama ilk yarı biraz sıkıntılı geçti. İkinci yarı oyunu domine ettik. Kazanabilecek fırsatları da yakaladık. Beraberlik golünden sonra da galibiyet golünü atabileceğimiz bir müsabaka vardı. Özellikle ikinci yarı yaptıklarımız açısından oyuncularımdan memnunum" dedi.
Geriye kalan haftalarda bu tarz maçların karşılarına çıkacağını belirten Özbalta, "Bu maçlara başta ben, oyuncularımız çok sıkı çalışmak, hazırlanmak durumundayız. Çünkü artık burası 2. Lig değil. Burası TFF 1. Lig. Tüm takımlarda yabancı oyuncular, milli takımda oyuncular, Süper Lig'de oynamış birçok oyuncudan oluşuyor. İki lig arasında çok büyük fark var. Bunun bilincinde olarak devam etmek durumundayız. 9 maçlık yenilmezlik serimiz vardı o bitti. Futbol böyle. Dünyanın sonu değil. Galip geldiğimizde şampiyon olmuş gibi sevinmeyip mağlup olduğumuzda da kafamızı kumun altına sokup mahvolduk gibi davranmamak lazım. Futbol üç ihtimalli bir oyundu. Rakibimiz kazandı. Onlara da saygı duymak lazım. Kazansaydık üst basamaklara belki bir iki basamak çıkarak yerimizi sağlamlaştıracaktır. Süreç devam ediyor. Peşinen hiçbirşeyi kabul etmemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Çorum FK'nın TFF. 1 Lig'de ilk yılı olduğunu hatırlatan Özbalta, "Bazı şeyleri sindirmemiz lazım. Bu takımın şampiyon olması lazım. İki şampiyon olacak. Bir tane de play off'tan olacak. Oyuncularımızın psikolojisi çok önemli. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Taraftarlarımızı mutlu edemedik ona üzüldük. Kötü günde futbolcularımızın yanında olacağız. Mayıs ayına kadar beraberiz. İyi bir noktada takımı iyi bir yerde görmek istiyoruz" diye konuştu. - ÇORUM
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