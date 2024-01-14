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Çorum FK, Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Çorum FK, Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig 18. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Nalepa ve Geraldo'nun attığı gollerle galip gelen Çorum FK, üç puanı hanesine yazdırdı.

Çorum FK, Tuzlaspor\'u 2-1 mağlup etti
14.01.2024 - 18:32,
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Trendyol 1. Lig 18. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Ozan'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip yerden sert vuruşunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Nalepa'nın savunmadan çıkarken kaptırdığı topu alan Bangoura'nın ceza sahası içinde sert vuruşunda kaleci Hasan Hüseyin meşin yuvarlağı çıkardı.

31. dakikada Atakan Akkaynak'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ahmet Sagat'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Gol, VAR incelemesi sonunda ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

72. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta Nalepa'nın vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 1-0

90+1. dakikada Togui'nin ceza sahası dışında vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90+5. dakikada savunmadan atılan uzun topta Thomas'tan seken topu Selim kafayla kalecisine vermek isterken araya giren Geraldo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

96. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Selim'in kafayla indirdiği topu Ahmethan Köse ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonucunda gol iptal edildi.

Hakemler: Gürcan Hasova, Serdar Soydan, Hasan Erdoğan

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Michael Ologo, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Geraldo dk. 56), Atakan Akkaynak (Gökhan Karadeniz dk. 56), Michal Jan Nalepa, Erkan Kaş, Ozan Sol (Eren Aydın dk. 67), Ahmet Sağat (Thomas dk. 78)

Yedekler: Ali Türkkan, Thomas Verheydt, Suat Kaya, Adem Doğan, Massis Guluk, Süleyman Luş, Mustafa Emre Yalçınkaya

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Selim Ay, Muhammed Akarslan (Hikmet dk. 75), Ahmethan Köse, Mahamadou Ba, Umar Aminu (Sadık dk. 77), Samet Asatekin (Mehmet Zahit dk. 89), Togui, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Bangoura (Koray dk. 89)

Yedekler: Hurşit Görkem Demiryürek, Bakhtiyar Hasanalizada, Muhammed Sarıkaya, Çağrı Giritlioğlu

Goller: Nalepa (dk. 72), Geraldo (dk. 90+5) (Çorum FK), Togui (dk. 90+1) (Tuzlaspor)

Teknik Direktör: Bekir İrtegün

Sarı kartlar: Zargo Toure, erkan Kaş (Çorum FK) Mel Wıllıam Toguı, Gökhan Akkan, Mahamadou Ba, selim Ay (Tuzlaspor) - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Çorum FK, Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika


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