Çorum FK, Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Çorum FK, Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu

Çorum FK, Ümraniyespor\'a 1-0 mağlup oldu

Çorum FK, 1. Lig'in 22. haftasında kendi sahasında Ümraniyespor'a 1-0 yenildi. Maçta tek golü 34. dakikada Dimitri Kevin Cavare attı.

09.02.2024 22:51  Güncelleme: 22:52
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STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Feridun Daldaş, Ömer Lütfi Aydın, Mahmut Gülle

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 90 Suat Kaya), Ologo, Toure, Erkan Kaş, Nalepa, Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Ozan Sol), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Hakan Barış), Atakan Akkaynak (Dk. 63 Eren Aydın), Geraldo, Ahmet Sagat (Dk. 70 Verheydt)

ÜMRANİYESPOR: Übeyd Adıyaman, Uğur Kaan Yıldız, Popov, Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Muhammed Mert (Dk. 83 Melih Okutan), Atalay Babacan (Dk. 55 Nassim Titebah), İlhami Sıraçhan Nas (Dk. 83 Onur Ayık), Emre Demir (Dk. 69 Diniyev), Ivan Saponjic (Dk. 55 Emrecan Bulut)

GOL: 34 Dimitri Kevin Cavare (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Glumac, İlhami Siraçhan Nas, Übeyd Adıyaman, Nassim Titebah (Ümraniyespor), Atakan Akkaynak, Hakan Barış (Ahlatcı Çorum FK)

1'inci Lig'in 22'nci haftasında Çorum FK, kendi sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Çorum FK, Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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