Çorum FK, Ümraniyespor'u 3-1 ile Geçti - Son Dakika
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Çorum FK, Ümraniyespor'u 3-1 ile Geçti

Çorum FK, Ümraniyespor\'u 3-1 ile Geçti

1. Lig'in 20. haftasında Çorum FK, kendi sahasında Ümraniyespor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Tunahan Ergül, Geraldo ve Thomas Verheydt'ten geldi.

18.01.2025 22:52  Güncelleme: 22:53
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STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Furkan Ürün, Suat Güz

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 68 Atakan Cangöz), Thomas Verheydt, Suat Kaya (Dk. 69 Eren Karadağ), Tunahan Ergül, Kerem Kalafat (Dk. 85 Burak Süleyman), Kadir Seven, Geraldo (Dk. 63 Amar Catic), Erkan Kaş

ÜMRANİYESPOR: Cihan Topaloğlu, Engjell Hoti (Dk. 71 Andrej Dokanovic), Serkan Göksu, Jurgen Bardhi (Dk. 71 Batuhan Çelik), Furkan Apaydın (Dk. 53 Ali Turab Bülbül), Cebio Soukou, Tomislav Glumac, (Dk. 90+2 Atalay Babacak), Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Dk. 71 Barış Ekincier), Benny, Dimitri Cavare

GOLLER: Dk. 10 Tunahan Ergül, Dk. 47 Geraldo ve Dk. 82 Verheydt (Çorum FK) – Dk. 70 Burak Öksüz (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Çorum FK) – Engjell Hoti, Dimitri Cavare, Cihan Topaloğlu (Ümraniyespor)

1'İNCİ Lig'in 20'nci haftasında Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3 - 1 yendi.

10'uncu dakikada Soldan Erkan'ın ortasına iyi yükselen Geraldo topa kafayı vurdu, kaleciden dönen topa Tunahan sert vurarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.

47'nci dakikada Kerem Kalafat'ın ortasında topla buluşan Geraldo'nun röveşata vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

70'inci dakikada ani gelişen Ümraniyespor atağında ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Glumac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

82'nci dakikada Catic'in ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Verheydt'in şutunda defansa çarpan top ağlarla buluştu. 3-1

Karşılaşma 3 - 1 sonuçlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Çorum FK, Ümraniyespor'u 3-1 ile Geçti - Son Dakika

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