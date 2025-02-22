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Çorum FK ve Adanaspor Beraberliği

Çorum FK ve Adanaspor Beraberliği

Çorum FK, Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Cikalleshi ve Avounou golleriyle skoru belirledi.

22.02.2025 18:30
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Trendyol 1. Lig 26. hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

45. dakikada Loick Landre'nin ceza sahasında Andrei Virgil Ivan'a yaptığı faul sonrası hakem penaltı düdüğünü çaldı.

45+1. dakikada beyaz noktanın başına geçen Sokol Cikalleshi topu ağlarla buluşturdu. 1-1

72. dakikada ceza sahası içinde Thomas Verheydt'in indirdiği topu, Avounou ağlara yolladı. 1-1

Hakemler: Turgut Doman, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz

Çorum FK: Hüseyin Akınay, Loick Landre, Zargo Toure, Kerem Kalafat (Amar Catic dk. 71), Erkan Kaş, Atakan Akkaynak, Suat Kaya (Ali Akman dk. 71), Tunahan Ergül (Diniyev dk. 90+3), Atakan Cangöz (Avounou dk. 63), Eren Karadağ (Burak Süleyman, dk. 63), Thomas Verheydt

Yedekler: Ahmet Sait Kıvanç, Hasanege Akdoğan, Ali AKman, Ozan Sol, Kadir Seven, Atila Turan

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Isaac, Fatih Kurucuk, Oğuzhan Batur, Mirza Cihan, Candeias (Ciss dk. 69), Elias Durmaz (Fevzi Yıldırım dk. 81), Endri Çekiçi (Harun Alpsoy dk. 60), Sokol Cikalleshi (Metehan Altunbaş dk. 81), Andrei Virgil (Orkan Çınar dk. 81)

Yedekler: Korcan Çelikay, Doğukan Emeksiz, Yusuf Can Esendemir, Cem Güzelbay

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Avounou (dk. 72) (Çorum FK), Sokol Cikalleshi (dk. 45+1 pen.) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Loick Landre, Atakan Akkaynak (Çorum FK), Oğuzhan Matur, Sokol Çikalleshi, Nurullah Aslan (Adanaspor) - ÇORUM

Kaynak: İHA

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