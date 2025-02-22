Çorum FK ve Adanaspor Beraberliği

Trendyol 1. Lig 26. hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
45. dakikada Loick Landre'nin ceza sahasında Andrei Virgil Ivan'a yaptığı faul sonrası hakem penaltı düdüğünü çaldı.
45+1. dakikada beyaz noktanın başına geçen Sokol Cikalleshi topu ağlarla buluşturdu. 1-1
72. dakikada ceza sahası içinde Thomas Verheydt'in indirdiği topu, Avounou ağlara yolladı. 1-1
Hakemler: Turgut Doman, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz
Çorum FK: Hüseyin Akınay, Loick Landre, Zargo Toure, Kerem Kalafat (Amar Catic dk. 71), Erkan Kaş, Atakan Akkaynak, Suat Kaya (Ali Akman dk. 71), Tunahan Ergül (Diniyev dk. 90+3), Atakan Cangöz (Avounou dk. 63), Eren Karadağ (Burak Süleyman, dk. 63), Thomas Verheydt
Yedekler: Ahmet Sait Kıvanç, Hasanege Akdoğan, Ali AKman, Ozan Sol, Kadir Seven, Atila Turan
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Isaac, Fatih Kurucuk, Oğuzhan Batur, Mirza Cihan, Candeias (Ciss dk. 69), Elias Durmaz (Fevzi Yıldırım dk. 81), Endri Çekiçi (Harun Alpsoy dk. 60), Sokol Cikalleshi (Metehan Altunbaş dk. 81), Andrei Virgil (Orkan Çınar dk. 81)
Yedekler: Korcan Çelikay, Doğukan Emeksiz, Yusuf Can Esendemir, Cem Güzelbay
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Avounou (dk. 72) (Çorum FK), Sokol Cikalleshi (dk. 45+1 pen.) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Loick Landre, Atakan Akkaynak (Çorum FK), Oğuzhan Matur, Sokol Çikalleshi, Nurullah Aslan (Adanaspor) - ÇORUM
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