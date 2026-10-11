Çorum FK Yardımcı Antrenörü Çayır, Gaziantep'teki 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum FK Yardımcı Antrenörü Çayır, Gaziantep'teki 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum FK Yardımcı Antrenörü Çayır, Gaziantep\'teki 3-0\'lık galibiyeti değerlendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yardımcı Antrenör Hüseyin Çayır, zorlu bir deplasmanda farklı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek 3 puan aldıklarını söyledi.

Çorum Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 3-0'lık net bir skorla galibiyet aldıklarını söyledi.

Çorum Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır, zorlu bir deplasmanda farklı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Çayır, "Bugün 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Gaziantep deplasmanında oynamak kolay değil. Çok iyi oyunculara sahipler, çok iyi bir takımlar. Maçın başından itibaren biz iyi oynadık. Maçın başından sonuna kadar planladığımız oyunu oynadık. Farklı bir savunma şekliyle sahaya çıktı. Farklı hücum opsiyonları kullandık. Net bir skorla galip geldik. Oyuncular hocamızın oyun felsefesine inandı ve karşılığını da bugün sahada aldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGaziantepÇorumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Bakan Memişoğlu’ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama Bakan Memişoğlu'ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın 54 milyonunu çaldılar Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın! 54 milyonunu çaldılar
18:39
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
18:36
Manisa’daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
Manisa'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
18:11
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de 31 dakikada 3 gol
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de 31 dakikada 3 gol
18:09
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
17:26
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
16:22
Tokat’ta şikayetçi sayısı 3 bine dayandı Valilik uyarıyı tekrarladı
Tokat'ta şikayetçi sayısı 3 bine dayandı! Valilik uyarıyı tekrarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 19:36:20. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum FK Yardımcı Antrenörü Çayır, Gaziantep'teki 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei