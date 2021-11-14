Çorum Futbol Kulübü: 1-1

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xx), Mehmet Özer (xx), Sedat Etik (xx)

SOMASPOR: Muharrem (xxx) - Erkul (xx), Melih (xx), Onur (xxx), Oğuzhan (xx), Mustafa (xx) (Dk. 76 Ramazan x), Ali (xx) (Dk. 76 Mücahit x), Uğur (xx) (Dk. 89 Yasin Yıldız), Özcan (xx) (Dk. 89 Furkan), Yasin Abdioğlu (xxx), Osman (xx) (Dk. 59 Yılmaz x)ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Hasan (xxx) - Serkan (xx), Abdulhamit (xx), Emre (xx), İsmet (xx), Hasan (xx), Atakan (xx) (Dk. 81 Sabrican), Umut (xx), Murat (xx), Mikail (x) (Dk. 53 Kerem x), Burak (xx)GOLLER: Dk. 20 Emre ( Çorum FK), Dk. 34 Yasin Abdioğlu (Somaspor)SARI KARTLAR: Uğur (Somaspor), İsmet, Kerem, Umut (Çorum FK)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Umut (Çorum FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Sariyer deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Somaspor evinde Çorum Futbol Kulübü'yle de yenişemedi: 1-1. Konuk takım 20'nci dakikada Emre'nin golüyle, Somaspor karşısında 1-0'ı buldu. Ardından toparlanan Somaspor 24'üncü dakikada Yasin Abdioğlu ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, taraflar 1'er puana razı oldu. Somaspor, puanını 22'ye çıkarsa da üst sıralara tırmanma şansını tepti. Çorum FK ise 26 puana ulaştı, zirve yarışındaki iddiasını devam ettirdi.