 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorum Osmancık'ta 80 Milyon Liralık Spor Kompleksi Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum Osmancık'ta 80 Milyon Liralık Spor Kompleksi Yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Çorum'un Osmancık ilçesinde 80 milyon lira bütçeli spor kompleksi yapılacak. Yüzme, tenis, badminton, okçuluk, futbol ve atletizm branşlarına hizmet verecek kompleks için imza töreni düzenlendi. Kompleksin içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı tenis kortu, badminton sahası, kapalı okçuluk sahası, futbol sahası, tribün ve çevre düzenlemesi yer alacak.

Çorum Osmancık\'ta 80 Milyon Liralık Spor Kompleksi Yapılacak
14.12.2023 - 15:23,
Abone Ol

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Çorum'un Osmancık ilçesinde 80 milyon lira bütçeli spor kompleksi yapılacak.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre yüzme, tenis, badminton, okçuluk, futbol ve atletizm branşlarına hizmet verecek kompleks için imza töreni düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen törende protokol, Vali Zülkif Dağlı ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında Osmancık'ta 80 milyon lira maliyetle yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı tenis kortu, badminton sahası, kapalı okçuluk sahası, soyunma odası, 20x40 boyutunda futbol sahası, 1750 seyirci kapasiteli çelik portatif tribün, spor kompleksi çevresine sentetik yüzeyli yürüyüş yolu ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Osmancık, Çorum, Spor, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum Osmancık'ta 80 Milyon Liralık Spor Kompleksi Yapılacak - Son Dakika


14:37
Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı
14:36
Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
14:33
Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti
14:29
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi
14:27
Osmaniye'de FETÖ üyesi kadın elbise dolabının arkasında yakalandı Osmaniye'de FETÖ üyesi kadın elbise dolabının arkasında yakalandı
14:07
Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü
13:28
Putin, Türkiye'ye geliyor! Haberi bizzat verip Erdoğan'a övgüler dizdi Putin, Türkiye'ye geliyor! Haberi bizzat verip Erdoğan'a övgüler dizdi
13:26
Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı

Son Dakika
14:37 Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı
14:33 Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti
14:36 Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
14:29 Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi
14:27 Osmaniye'de FETÖ üyesi kadın elbise dolabının arkasında yakalandı
14:07 Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü
13:26 Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı
13:28 Putin, Türkiye'ye geliyor! Haberi bizzat verip Erdoğan'a övgüler dizdi
13:21 Türkiye'nin ilk uzay yolcusu 9 Ocak'ta uzaya gönderilecek
13:18 Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 15:36:17. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum Osmancık'ta 80 Milyon Liralık Spor Kompleksi Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement