Çorum protokolü Çorum FK\'yı tesislerde ziyaret etti, 2026-2027 sezonu hedefleri konuşuldu

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın da yer aldığı il protokolü, Çorum FK'yı ziyaret etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çorum FK'ya il protokolü tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Protokol heyeti, Çorum FK Yönetim Kurulu üyeleri tarafından tesislerde ağırlandı. Gerçekleşen buluşmada, yönetim kurulu üyeleri ile protokol heyeti arasında kulübün devam eden çalışmaları, hedefleri ve 2026-2027 sezonuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından Çorum FK yönetimi, nazik ziyaretleri ve kulübe verdikleri desteklerden dolayı Çorum protokolüne teşekkür etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen ziyarete, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz yer aldı.