ÇorumFK, Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ÇorumFK, sahasında Eyüpspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-0 üstünlükle kapattı. Alexandros Kyziridis ve Andrei Borza'nın golleri ev sahibine galibiyet yolunda avantaj sağladı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ÇorumFK, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada üç savunmacının arasında yapılan şık paslaşmanın ardından kaleciyle karşı karşıya kalan Alexandros Kyziridis, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
26. dakikada Alexandros Kyziridis'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Jesus Ramirez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinde dışa çıktı.
27. dakikada Alexandros Kyziridis'in ceza sahasına çevirdiği topu alan Andrei Borza, sert vuruşla fileleri havalandırdı. 2-0
35. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
41. dakikada Bilal Boutobba'nın vuruşunda kaleci Marcos Felipe son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu
Çorum FK: Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Serdar Saatçı, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza, Ylber Ramadani, Diomande, Fredy, Cengiz Ünder, Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez
Yedekler: Berat Özdemir, Alexandre Penetra, Markus Karlsbakk, Youssoufa Moukoko, Arda Şengül, Erhan Erentürk, Gökhan Gürbüz, Hüseyin Bulut, Ermin Mahmic, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Eyüpspor: Horaiu Moldovan, Talha Ülvan, Jawad El Yamiq, Zak Jules, Simone Giordano, Chandrel Massanga, Bilal Boutobba, David Costa, Charles-Andre Raux Yao, Konrad Michalak, Ahmed Abdullahi
Yedekler: Emre Bilgin, Arda Yavuz, Anıl Yaşar, Yusuf Barası, Lenny Pintor, Hamza Akman, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ceyhan, Mete Kaan Demir, Christ Otiniel Sadia
Goller: Alexandros Kyziridis (dk. 6), Andrei Borza (dk. 27) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Cengiz Ünder (Çorum FK), David Costa (Eyüpspor)
Son Dakika › Spor › ÇorumFK, Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?