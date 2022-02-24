Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 2 milli sporcu finale kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 2 milli sporcu finale kaldı

24.02.2022 21:28
Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 2 milli sporcu finale kaldı

Almanya'da düzenlenen Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 2 milli sporcu finale yükseldi.

Almanya'da düzenlenen Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 2 milli sporcu finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarışmalarda milli sporcular Adem Asil 14,533 puanla, İbrahim Çolak ise 14,466 puanla halka aletinde finale kaldı.

Organizasyonda yarın atlama, paralel ve barfiks aletlerinde yarışlar yapılacak.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası, 27 Şubat'ta sona erecek.

YORUMLAR
500
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 2021 yılının en iyi erkek cimnastikçisi seçildi Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 2021 yılının en iyi erkek cimnastikçisi seçildi Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası

Dünya Kupası, Milli Sporcu, Cimnastik, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 2 milli sporcu finale kaldı - Son Dakika


Son Dakika
21:12 İngiltere'den Rusya'ya dev yaptırım! Banka ve havayolu şirketi de listeye girdi
21:06 Mesut Özil'den Rusya tepkisi! Paylaştığı fotoğraf duygulandırdı
20:47 Son Dakika: Rus ordusu Çernobil Nükleer Santrali ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi
20:46 Ünlü teknik direktör, ziyaret için gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı!
20:36 Kadın siyasetçinin seçim kampanyası tepki çekti! Çıplak fotoğraflarıyla halktan oy istedi
20:25 Son Dakika: Ülkemizde 24 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 281 kişi vefat etti, 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi
20:06 Gelinin damada verdiği liste olay oldu, düğün masrafları şaşkınlık yarattı!
19:44 Son Dakika! Putin, Ukrayna saldırısının ardından ilk açıklamayı yaptı: Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz
19:42 Acun Ilıcalı, Hull City tribünlerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Gözlerime inanamıyorum
19:17 Ukrayna Devlet Başkanı son durumu açıkladı: Rusya, Çernobil'i ele geçirmeye çalışıyor, bu tüm Avrupa'ya karşı bir savaş ilanıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 21:34:45. #1.13#
SON DAKİKA: Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 2 milli sporcu finale kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement