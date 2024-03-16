İngiltere Emirates FA Cup'ta yarı final biletini alan ilk iki takım Coventry ve Manchester City oldu.
İngiltere Emirates FA Cup'ta çeyrek finalin ilk 2 maçı oynandı. İlk karşılaşmada Premier Lig ekibi Wolverhampton, Molineux Ground'ta Championship ekiplerinden Covenrty'yi ağırladı. 90. dakikaya 2-1 mağlup giren konuk ekip, 90+7 ve 90+10'da bulduğu gollerle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Coventry'yi 3-2 öne geçiren gol, daha önce Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Haji Wright'tan geldi. Bu müsabaka sonrası Coventry, yarı finale adını yazdıran ilk ekip oldu.
Manchester City ise Etihad Stadyumu'nda Newcastle United'ı konuk etti. Bernardo Silva'nın 13 ve 31. dakikalarda attığı gollerle müsabakayı 2-0 kazanan City, yarı final biletini kaptı.
Çeyrek finalde yarın Chelsea ile Leicester City, TSİ 15.45'te; Manchester United ve Liverpool ise TSİ 18.30'da karşı karşıya gelecek. Bu iki müsabakadan galip gelen takımlar, yarı finale adını yazdıracak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Coventry ve Manchester City, İngiltere Emirates FA Cup'ta yarı finale yükseldi - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Beşiktaş'ın golünü Muçi atarken, Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa kaydetti. Beşiktaş, son dakikalarda penaltı kazandı ancak gol geçerli sayılmadı. Bitexen Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı. İki takımın da birçok gol pozisyonu olmasına rağmen, kale direkleri ve iyi savunma performansları sonucunda maç golsüz tamamlandı.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Tüpraş Stadyumu'nda 9 puan kazanan Portekizli teknik direktör, son 2 maçta yenilgi aldı. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle üst üste 3. kez mağlup oldu ve taraftarı önünde de 2 maç üst üste kaybetti. Fernando Santos'un takımı, Tüpraş Stadyumu'nda toplamda 7 puan kaybetti.
Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı. Muçi, Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkarken, toplamda 508 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk golünü İstanbulspor maçında atmıştı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Maçta goller Atal, Yusuf Erdoğan, Luis Nani ve Emre Akbaba'dan gelirken, Sivasspor'un tek golünü Koita attı. Adana Demirspor'dan Atal, maçın son dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez 3 maç üst üste mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, en son 2021-2022 sezonunun 11, 12, 13 ve 14. haftalarında böyle kötü bir seri yaşamıştı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Maçta Ernest Muçi'nin golüne rağmen Beşiktaş galibiyet elde edemedi. Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Adam Buksa attı.
Sizin düşünceleriniz neler ?