Cristiano Ronaldo, 20 sezona 815 gol sığdırdı - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo, 20 sezona 815 gol sığdırdı

13.06.2022 10:04
Cristiano Ronaldo, 20 sezona 815 gol sığdırdı

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerinde 20 sezonu geride bırakırken, rakip filelere tam 815 gol kaydetti.

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerinde 20 sezonu geride bırakırken, rakip filelere tam 815 gol kaydetti.

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde haziran ayında oynadığı karşılaşmaların ardından 2022-2023 sezonunu geride bıraktı. Sezon başında eski takımı Manchester United'a transfer olan Ronaldo, 39 maça çıkarken; 18'i Premier Lig, 6'sı Şampiyonlar Ligi olmak üzere 24 gole imza attı. Milli formayla son 10 ayda 1'i özel olmak üzere, FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ve UEFA Uluslar Ligi'nde Ronaldo, toplam 10 maçta 8 gol kaydetti.

FUTBOL TARİHİNİN EN GOLCÜ FUTBOLCUSU

İngiltere Premier Lig'de 12 Mart'ta oynanan müsabakada Manchester United, sahasında Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken, Ronaldo hat-trick yaparak takımına galibiyeti getirmişti. 37 yaşındaki futbolcu bu maçın ardından, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre Josef Bican'ı geride bırakarak 807 golle futbol tarihinin en golcü ismi oldu.

Avrupa'da sezonun tamamlanmasının ardından ülkelerinin başarısı için mücadele eden futbolculardan birisi de Ronaldo'ydu. UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ile 3 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 2 gol kaydetti. Portekizli, böylelikle son 20 sezonda toplamda 815 gole ulaştı.

Profesyonel futbol kariyerine Sporting Lizbon'da başlayan Ronaldo, 31 kez formasını giydiği yeşil-beyazlı kulüpte 5 gol kaydederken, 438 karşılaşmada formasını giydiği Real Madrid'de 450 gol, 330 kez mücadele ettiği Manchester United ile 142 gol, Juventus'ta ise 134 müsabakada 101 gol attı. Portekiz milli takımıyla 188 kez sahaya çıkan Cristiano Ronaldo 117 kez gol atma başarısı gösterdi.

Ronaldo, 140 gol ile UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü futbolcusu olma özelliğini de taşıyor.

(İsmail Yasin/İHA)

Cristiano Ronaldo, 20 sezona 815 gol sığdırdı
Cristiano Ronaldo, 20 sezona 815 gol sığdırdı
Cristiano Ronaldo, 20 sezona 815 gol sığdırdı

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Kaynak: İHA

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