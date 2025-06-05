Cristiano Ronaldo Almanların \'\'Messi\'\' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Portekiz, Almanya'yı 2-1 yenerek finale yükseldi. Karşılaşmada Portekiz'i finale taşıyan gol 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan geldi.

MESSI TEZAHÜRATLARINA TEMPO TUTARAK YANIT VERDİ

Cristiano Ronaldo, Almanların 'Messi' tezahüratlarına tempo tutarak yanıt verdi ve hemen ardından golünü attı.

25 YIL SONRA GELEN ZAFER

Bu sonuçla Portekiz, Almanya'yı tam 25 yıl sonra mağlup etti. Ülkesine galibiyeti getirerek finale götüren Ronaldo ise gündem oldu. Portekiz halkı, Almanya zaferini coşkuyla kutlarken Ronaldo için de övgü dolu ifadeler kullanıldı.

937. GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon Al Nassr ile 41 maçta 35 gol ve 4 asistlik performans gösteren Ronaldo, Almanya maçında fileleri havalandırarak kariyerinin 937. golünü attı.