UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Portekiz, Almanya'yı 2-1 yenerek finale yükseldi. Karşılaşmada Portekiz'i finale taşıyan gol 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan geldi.
Cristiano Ronaldo, Almanların 'Messi' tezahüratlarına tempo tutarak yanıt verdi ve hemen ardından golünü attı.
Bu sonuçla Portekiz, Almanya'yı tam 25 yıl sonra mağlup etti. Ülkesine galibiyeti getirerek finale götüren Ronaldo ise gündem oldu. Portekiz halkı, Almanya zaferini coşkuyla kutlarken Ronaldo için de övgü dolu ifadeler kullanıldı.
Bu sezon Al Nassr ile 41 maçta 35 gol ve 4 asistlik performans gösteren Ronaldo, Almanya maçında fileleri havalandırarak kariyerinin 937. golünü attı.
Son Dakika › Spor › Cristiano Ronaldo Almanların ''Messi'' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi - Son Dakika
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