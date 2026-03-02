Cristiano Ronaldo\'dan 1 milyar dolarlık imza

Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Cristiano Ronaldo'nun, spor giyim devi Nike ile yaptığı anlaşmanın detayları yeniden gündeme geldi. Portekizli yıldızın sözleşmesinin toplam değerinin 1 milyar dolar olduğu ortaya çıktı.
Ronaldo, Nike ile uzun yıllara yayılan ve ömür boyu geçerli olduğu belirtilen bir iş birliğine imza attı. 1 milyar dolarlık anlaşma, spor dünyasında yapılan en yüksek sponsorluk sözleşmelerinden biri olarak kayıtlara geçti.
Kariyeri boyunca sayısız başarıya imza atan Ronaldo, saha içindeki performansının yanı sıra global marka değeriyle de dikkat çekiyor. Nike ile yapılan dev anlaşma, yıldız futbolcunun ticari gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
