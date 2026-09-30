Cristiano Ronaldo, Danimarka maçı öncesi Portekiz kampından ayrıldı

PORTEKİZLİ yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu.

UEFA Uluslar A Ligi 4'üncü Grup'ta yarın deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya gelecek Portekiz'de Cristiano Ronaldo şoku yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un basın toplantısının ardından tecrübeli futbolcu, milli takım kampını terk etti.

Sanal medya hesabından bir paylaşım yapan Cristiano Ronaldo, "Milli takım teknik direktörünün basın toplantısından sonra, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görülme sonrasında milli takım kampını terk etmeye karar verdim. Doğru zamanda, milli takımdan ayrılmama yol açan nedenler hakkında tüm Portekiz halkına gerçeği anlatacağım; kendimi her zaman bu takıma adamıştım. Şimdi Portekiz'e ve tüm takım arkadaşlarıma iyi şanslar dileme zamanı" ifadelerini kullandı.