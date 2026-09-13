Cristiano Ronaldo Jota için yapılan saygısızlığa isyan etti: Futboldan men edilsinler - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo Jota için yapılan saygısızlığa isyan etti: Futboldan men edilsinler

Cristiano Ronaldo Jota için yapılan saygısızlığa isyan etti: Futboldan men edilsinler
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Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Al Hilal forması giyen Ruben Neves'in hayatını kaybeden yakın arkadaşı Diogo Jota üzerinden tribünlerden hedef alınmasına sert tepki gösterdi. Ronaldo, bu eylemi gerçekleştiren taraftar için ''Futboldan men edilsinler'' dedi.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal ile Al Taawoun arasında oynanan karşılaşmada tribünlerden yükselen çirkin tezahüratlar futbol dünyasını ayağa kaldırdı. Al Taawoun taraftarlarının, rakip takım oyuncusu Ruben Neves'i kışkırtmak amacıyla, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Diogo Jota üzerinden tezahürat yapması büyük tepki topladı.

NEVES'TEN TEPKİ, RONALDO'DAN ÇAĞRI

Saha içinde bu provokasyona alaycı bir şekilde alkışlayarak ve gökyüzünü işaret ederek yanıt veren Ruben Neves'in ardından, Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo da yaşananlara sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından sert bir açıklama yayınlayan Ronaldo, lig yönetimini göreve davet ederek "Lig yönetimi derhal harekete geçmeli ve bu tür taraftar davranışlarını en ağır şekilde cezalandırmalı. Bu artık futbol değil; ortada aşılmaması gereken sınırlar var. Bu şekilde davranan insanların bir daha asla stadyumlara girmelerine izin verilmemeli ve ömür boyu men edilmeliler." dedi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILMASI BEKLENİYOR

Hayatını kaybeden Diogo Jota ile yakın dostluğu bulunan ve vücudunda ona ithafen bir dövme taşıyan Ruben Neves'e yapılan bu çirkin hareket sonrasında, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ve lig yönetiminin taraftarlar hakkında soruşturma başlatması bekleniyor.

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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo Jota için yapılan saygısızlığa isyan etti: Futboldan men edilsinler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo Jota için yapılan saygısızlığa isyan etti: Futboldan men edilsinler - Son Dakika
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